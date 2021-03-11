Коронавирус в Крыму: 65 новых случаев за сутки

Ковид в республике сбавляет обороты. Фото: Архив "КП"

За минувшие сутки в Крыму новая коронавирусная инфекция обнаружена еще у 65 человек, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, за сутки обследовано 2 тысячи 370 человек.

- Из общего количества заболевших 51 выявлен при обращении за медицинской помощью, 13 - среди контактных, один - завозной из-за рубежа, - сообщил Аксенов.

Отметим, что с начала пандемии на полуострове новым коронавирусом заразились 36 тысяч 429 человек. При этом выздоровели за весь период 32 тысячи 82 человека. За последние сутки - 235.

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