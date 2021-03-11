Россия проведет неформальное заседание Совбеза ООН по Крыму

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В канун годовщины Крымской весны представителей полуострова зовут на неформальное заседание Совета Безопасности ООН по Крыму. О таком намерении сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что западные страны запланировали на пятницу, 12 марта, проведение по формуле «Арриа» очередной встречи Совбеза ООН по Крыму. Это означает, что пройдет обсуждение с участием представителей гражданского общества.

- Украинцы и их западные спонсоры давно уже используют годовщины воссоединения Крыма с Россией как повод «постенать» над мнимыми нарушениями прав человека в российском Крыму, напомнить о своем непризнании его «оккупации» Россией и вбросить в СМИ очередную порцию фальшивок про российский полуостров, - отметил зампостпреда РФ.

Также Дмитрий Полянский напомнил, что уже самих жителей полуострова последовательно призывали пригласить к участию, однако такая инициатива была отвергнута.

- Поэтому мы, не откладывая в долгий ящик, по согласованию с крымчанами объявили о проведении нашей «Аррии» по Крыму уже 17 марта. Жители полуострова подобрали на нее прекрасных докладчиков, представляющих крымскую общественность, - заявил зампостпреда России.

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