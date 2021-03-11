В Симферополе открыли проезд по улице Козлова после ремонта дороги

Асфальтовое покрытие обновили всего за 5 дней. Фото: Григорий Назаров/Facebook

Сегодня, 11 марта, в Симферополе сняли ограничения для проезда транспорта по улице Козлова. Капитальный ремонт дороги начался 7 марта в 6 утра. Восстановлением асфальтового покрытия занимался подрядчик АО «ВАД».

Заказчиком работ выступала ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

- Движение по улице уже открыто, но подрядчику еще предстоит нанести на дорогу пластиковую разметку. Этот этап займет около 7 дней, - рассказала заместитель главы администрации Симферополя Вероника Глоба.

Столичные водители сообщили КП-Крым, что качество работ на участке им понравилось. - Дорога идеальна, ездить там одно удовольствие. Да и быстро все сделали - всего за 5 дней, - отметил автолюбитель Станислав Чуб.

Всего в 2021 году в Симферополе планируют отремонтировать 58 дорог. Сейчас работы ведутся на 14 улицах. К восстановлению асфальтового покрытия магистральных улиц приступят во второй половине года. Так, перекрывать будут: Толстого, Карла Маркса, проспект Победы, бульвар Ленина.

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