Ложная тревога: минирование здания городской администрации Феодосии не подтвердилось

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Сообщение о минировании здания городской администрации Феодосии не подтвердилось.

- Правоохранители проверили информацию о минировании здания, взрывоопасный предмет не найден. Оцепление снято, - сообщили КП-Крым в пресс-службе МВД по Крыму.

Ранее стало известно, что сотрудники администрации города получили по электронной почте сообщение о минировании здания. Все были эвакуированы, а само здание, расположенное на улице Земская, было оцеплено.

Напомним, что это не первое «фейковое минирование» административных зданий в Феодосии. Ранее неизвестный сообщил о том, что взрывоопасное устройство находится в феодосийском ГИБДД. Эта информация во время проверки не подтвердилась.

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