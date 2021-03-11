В поездах Москва- Симферополь можно будет перевозить автомобили и мотоциклы

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С 16 марта в поездах «Таврия» по маршруту Москва-Симферополь и обратно можно будет перевезти личное авто и мототранспорт. Как сообщает директор компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов, вагон-автомобилевоз начнет курсировать в составе поезда № 91/92.

- Преимущество перевозки транспорта в автовозе в том, что пассажиры не тратят силы на поездку на длительное расстояние. Владельцы смогут спокойно наслаждаться путешествием в любом поезде компании «Гранд Сервис Экспресс», пока автомобиль едет в пункт назначения, - отмечает Александр Ганов.

Владелец авто не тратит средства на бензин, ночлег и проезд по платным дорогам.

Цена перевозки авто в таком вагоне составит от 35 тысяч рублей в одну сторону, мототранспорт может «путешествовать» от 15 тысяч рублей за единицу.

Заявку на перевозку транспорта можно оформить на сайте grandtrain.ru.

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