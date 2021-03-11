В Крыму на месте санатория построят молодежный военно-патриотический центр «Авангард»

Подобные центра для молодежи появятся еще в 37 городах России. Пресс-служба "Авангард"

В крымской столице планируют построить военно-патриотический центр «Авангард», сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Перед предстоящим запуском строительства командование армейского корпуса флота провело рабочую встречу с властями Крыма. Во время совещания было решено, что строительство нового проекта будет реализовано на месте оздоровительного учреждения.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в этом году такие центры появятся еще в 37 городах страны.

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