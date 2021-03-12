Погода в Крыму на 12 марта: ветер и тепло до + 5

На полуострове переменная облачность. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

12 марта на Крымском полуострове природная стихия чуть сбавит обороты – ветер умерит свою прыть.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный до 12 м/с. Днем тепло до +4°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный до 17 м/с. Днем тепло до +9°.

Температура воды в Черном море +6°…9°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50