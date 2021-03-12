Погода в Крыму на 12 марта: ветер и тепло до + 5

На полуострове переменная облачность.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
12 марта на Крымском полуострове природная стихия чуть сбавит обороты – ветер умерит свою прыть.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный до 12 м/с. Днем тепло до +4°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер днем юго-восточный до 17 м/с. Днем тепло до +9°.
Температура воды в Черном море +6°…9°.
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