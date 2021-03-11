Штормовой ветер в Симферополе усилится в ближайшие часы

Ветер валит деревья по всему Крыму. Фото: архив "КП"

Как и предупреждало Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма, сегодня на Симферополь обрушился штормовой ветер. Более того, отмечают в ведомстве, в ближайшие часы и до конца дня непогода только усилится.

По гидрометцентра республики, в ближайшие три часа и до конца 11 марта в Симферополе ожидается усиление северо-восточного ветра до 20-25 метров в секунду.

Во время непогоды существует вероятность возникновения ЧС, обрывов ЛЭП, повалов деревьев. Крымчан просят быть осторожными.

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