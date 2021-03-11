Жители Крыма получат три дополнительных выходных на религиозные праздники

Подробную информацию можно посмотреть на сайте Правительства РК Фото: Архив "КП"

На сайте правительства Крыма появился указ главы республики, в котором три религиозных праздника объявлены выходными днями.

Согласно документу, нерабочими днями были объявлены Троица, Ораза-байрам и Курбан-байрам.

- Объявить нерабочими праздничными днями: 14 мая 2021 года - в связи с празднованием Ораза-байрама; 21 июня 2021 года - в связи с празднованием Дня Святой Троицы; 20 июля 2021 года - в связи с празднованием Курбан-байрама, - прописано в документе.

Напомним, на следующей недели у крымчан выпадет еще один нерабочий день - 18 марта. Жители полуострова будут праздновать годовщину Крымской весны и День воссоединения Крыма с Россией.

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