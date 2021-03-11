Как россияне оценивают присоединение Крыма спустя 7 лет, выяснил ВЦИОМ

Крым стал частью РФ по итогам референдума 2014 года. Фото: Никита ПОЛЬКО

Спустя 7 лет после присоединения Крыма к России 81% граждан положительно оценивают события 2014 года, когда полуостров вошел в состав РФ по итогам референдума. При этом только 13% россиян относятся к случившемуся отрицательно.

Такие данные привел руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов. Он отметил, что ключевым моментом в воссоединении Крыма люди считают восстановление исторической справедливости.

- Это ключевой мотив поддержки при ответе на открытый вопрос: «Почему вы считаете, что Россия правильно поступила, приняв Крым в состав России?», - заявил Мамонов, которого цитирует ТАСС.

Представитель ВЦИОМ добавил, что 63% опрошенных испытывают гордость и восхищение событиями, которые произошли на полуострове 7 лет назад.

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