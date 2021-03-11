На центральных улицах Симферополя запретят парковать автомобили

Власти сделают одностороннее движение на проезде от улицы Тренева до Киевской
Фото: Архив "КП"
На улице Воровского планируют запретить стоянку автомобилей. Такое решение было принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения на территории крымской столицы в местной администрации.
Движение заблокируют от дома №24-а до дома №8-а. На этом участке установят дорожные знаки.
Также власти планируют сделать одностороннее движение на проезде от улицы Тренева до Киевской и установить светофоры на перекрестке улиц Маяковского и Пушкина.
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