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Общество11 марта 2021 18:59

На центральных улицах Симферополя запретят парковать автомобили

Стоянку планируют закрыть на улице Воровского
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
Комментарии (3)Комментарии (3)

Власти сделают одностороннее движение на проезде от улицы Тренева до Киевской

Фото: Архив "КП"

На улице Воровского планируют запретить стоянку автомобилей. Такое решение было принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения на территории крымской столицы в местной администрации.

Движение заблокируют от дома №24-а до дома №8-а. На этом участке установят дорожные знаки.

Также власти планируют сделать одностороннее движение на проезде от улицы Тренева до Киевской и установить светофоры на перекрестке улиц Маяковского и Пушкина.

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