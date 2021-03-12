В Крыму за сутки 62 новых случая коронавируса

За сутки плюс 62 заболевших коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму за истекшие сутки выявили 62 новых случая коронавируса. Из них 4 - с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 37 выявлены при обращении за медицинской помощью, 25 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Выписаны с выздоровлением 213 человек, с начала периода наблюдений - 33 тысячи 295 человек.

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