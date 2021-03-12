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Общество12 марта 2021 10:13

Следком Крыма начал проверку после смерти студента в недострое

Тело парня нашли его друзья 9 марта
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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9 марта подростки нашли тело своего 16-летнего друга

Фото: Архив "КП"

Следственный комитет республики начал проверку после того, как на заброшенной стройке группа подростков нашла тело своего друга, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Проводится процессуальная проверка по факту смерти подростка на территории Киевского района Симферополя. Признаки криминальной смерти отсутствуют. В тоже время назначены необходимые экспертизы, проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, - отметили в пресс-службе Следкома.

Напомним, 9 марта подростки нашли тело своего 16-летнего друга, который недавно стал студентом первого курса Симферопольского политехническом колледжа. Когда компания зашла в заброшенный дом, они увидели на полу бездыханное тело товарища со следами белой пены около рта.

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