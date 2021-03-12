Территория ковидного госпиталя Симферополя подлежит капитальному ремонту

Территорию больницы отремонтируют за 43 миллиона рублей Фото: архив "КП"

Территория Симферопольской горбольницы №7, где развернут главный ковидный госпиталь, подлежит капитальному ремонту. Подрядчиком работ определена компания «Пэком» (Симферополь).

В распоряжении главы Крыма по госконтракту на ремонт указана сумма в 43 миллиона 92 тысячи рублей, сообщает КИА. Срок выполнения работ - декабрь 2022 года.

Напомним, именно 7-я горбольница Симферополя по решению крымского Минздрава стала особым госпиталем для лечения первых больных с COVID-19. Ковидный госпиталь находится под охраной сотрудников Росгвардии и полиции.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50