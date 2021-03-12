Два троллейбусных маршрута Симферополя сократили на время замены опор

Протяженность двух маршрутов временно ограничат. Фото: Крымтроллейбус

В Симферополе два троллейбусных маршрута временно сократили на время замены опор контактной сети. Троллейбусы №5 и №10 будут ходить из восточной части столицы до Центрального рынка.

Как пояснили в ГУП «Крымтроллебус», ограничение движения связано с заменой опор контактной сети по ул. Данилова. Работу обещают закончить уже к обеду.

- Для удобства наших пассажиров, руководством предприятия принято решение по усилению маршрута №5 и №10 троллейбусами с удлиненным автономным ходом, которые будут ходить по полным маршрутам на время проведения работ по замене опор, - отметили в «Крымтроллейбусе».

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