Ученые Крыма поддержали запрет рекламы фастфуда

Калорийная пища может нанести непоправимый вред здоровью. Фото: Евгения ГУСЕВА

Чтобы снизить употребление высококалорийной пищи, следует запретить рекламу фастфуда, считает доцент кафедры общественного здоровья Медакадемии КФУ Ирина Сухарева.

- Любой запрет фастфуда уменьшит спрос на него. И это может быть запрет не самой продукции, а рекламы, которая привлекает потребителя, - цитирует ученого «Крымское информационное агентство».

По словам Сухаревой, сегодня 62% граждан РФ имеют ожирение. Одна из главных причин - несбалансированное и нерациональное питание.

Как отмечает специалист, употребление фастфуда раз в полгода-год вреда здоровью не нанесет, но при ежедневном употреблении последствия для организма могут быть очень серьезными.

Ранее директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил ограничить рекламу фастфуда в России.

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