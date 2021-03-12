Впервые в Крыму: В мае из Симферополя можно будет улететь в Республику Коми

Самолеты будут летать каждое воскресенье с 30 мая по 24 октября Фото: Архив "КП"

В конце весны в Крыму появятся первые в истории полуострова прямые рейсы из Симферополя в Ухту, сообщили в пресс-службе воздушной гавани республики.

Самолеты будут летать каждое воскресенье с 30 мая по 24 октября, а время полета займет около трех с половиной часов. Кроме того, в мае этого года авиакомпания возобновит прямые рейсы в Крым из Череповца и Петрозаводска. Улететь в этом направлении можно будет с 17 числа по понедельникам, а с 6 июня еще и по воскресеньям.

По информации пресс-службы, полеты между Петрозаводском и крымской столицей будут выполнять с 18 мая по 14 октября три раза в неделю.

- Из Симферополя по понедельникам, вторникам и средам, в обратном направлении - по вторникам, средам и четвергам, - добавили в сообщении.

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