Нецензурную брань министра культуры Крыма обыграли в шоу «Вечерний Ургант»

Министр культуры Крыма попала в сюжет "Вечерного Урганта". Фото: Минкульт РК

Нецензурную брань министра культуры Крыма Арины Новосельской обыграли в телешоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале». Выражение «поставили, как обезьяне», которым чиновница сопроводила свое возмещение, ведущий интерпретировал бананом в чашке.

- Здесь тишина, но в Министерстве культуры Крыма, говорят, сейчас смотрят нас, - закончил свою реплику Иван Ургант.

Напомним, накануне на совещании в Совмине Крыма по выполнению госпрограмм, которое транслировалось в прямом эфире, Новосельская грубо выругалась в момент включения ее микрофона.

- ...твою мать, поставили, как обезьяне, - донеслось из динамиков возмущение Арины Новосельской.

Позже чиновница принесла свои извинения и пояснила, что ненормативная лексика относилась к компьютерной технике, которая и подвела министра. Тем не менее, глава Крыма Сергей Аксенов попросил провести служебное расследование.

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