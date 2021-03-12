Переулок Киевский в Симферополе закроют для транспорта на 15 дней

Транспорт не сможет проехать по переулку 15 дней. Фото: Архив "КП"

С 15 марта в Симферополе будет перекрыто движение по переулку Киевский, сообщили в пресс-службе администрации столицы.

Движение транспорта будет временно ограничено от улицы Леси Украинки до улицы Новая. Это связано с проведением ремонтных работ.

Так, проезд будет закрыт с 6.00 15 марта до 18.00 30 марта. Работы выполняет компания «ВАД».

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