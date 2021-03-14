В Симферополе и Севастополе 15 марта частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 марта в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов исчезнет свет, потому что энергетики займутся трансформаторных подстанций и прочего оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Куйбышева, 87-103 (нечет);

ул. Донская, 6-30 (чет), 26а/33б, 13-33 (нечет);

пер. Бокуна, 14-32 (чет), 17-33 (нечет);

пер. Донской, 4-10 (чет), 1/97-13/22 (нечет)

ул. Гражданская, 106;

ул. Зенитная, 36-70(чет), 31-63а(нечет);

ул. Трубаченко, 34, 36, 27-33(нечет);

ул. Вильямсона, 2-16(чет),5-17(нечет); ул. Чокърак, 2-46(чет), 9-31(нечет);

ул. Чередниченко, 6-38(чет), 3-25(нечет);

ул. Берекет, 2-20(чет), 1-17(нечет);

ул. Генчлик, 1-22; ул. Битумная, 136а, 144;

ул. Линейная, 88-96(чет);

ул. Джанкойская, 163; ул. Арзы, 1-10;

ул. Пехотинцев, 31-39 (нечет);

ул. Раздольная, 2-30(чет), 1-33(нечет);

ул. Евпаторийское Шоссе, 185-225(нечет);

пер. Пехотинцев, 2-16(чет), 1-13(нечет);

пер. Битумный, 2-24(чет), 1-15(нечет);

пер. Линейный 2-8(чет), 92, 1-7(нечет);

пер. Ракетный, 2-16(чет), 1-13(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 13.00

ул. Енисейская 2-8,1-7;

ул. Массандровская 2-8;

ул. Сухий 2-16,1-15,17-А;

ул. Землянского 9-А,13-15;

ул. Севастопольская 2-12;

ул. Камская 4-10,3-11;

ул. Красноярская 2-8,1-7;

ул. Ветеранов 4-24,30,38-42,9-31,41-А,53-А,63-А;

Качинское шоссе 6

с 9.00 до 17.00

село Верхнесадовое: ул. Севастопольская 70,76,78,80,84

село Терновка: ул. Студенческая 14-46,13-45; ул. Подгорная 6-18,5-19

с 8.00 до 17.00

ул. Городское Шоссе 25-27(нечет), 27-Б;

ул. Полынная 3;

б. Античный 4;

ул. Привольная 7/3,11/2;

ул. Степовая 7/3,11/2;

ул. Полетная 4;

ул. 5 км Балаклавского шоссе 10, 5

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50