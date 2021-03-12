Следком проводит проверку по публикациям об обманутом ветеране

Следователи выясняют обстоятельства перехода прав на квартиру ветерана ВОВ Фото: Архив "КП"

Следственный комитет РФ по РК и Севастополю проводит проверку по публикациям в СМИ об обманутой жительнице города-героя, ветеране Великой Отечественной войны Жанне Дидковской. Соседка заставила пожилую женщину переписать на себя квартиру, сообщает «Крым 24».

- Пенсионер сообщила, что ее соседка путем введения в заблуждение отвезла к нотариусу, где была сделана дарственная на квартиру ветерана, - уточнили в Следкоме.

Следственному отделу по Ленинскому району Севастополя поручено установить все обстоятельства произошедшего.

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