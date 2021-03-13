Погода в Крыму на 13 марта: южный ветер и тепло до + 10

Температура воды в Черном море +4°…9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

13 марта на Крымском полуострове будет хозяйничать благодатный южный ветер.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Температура воздуха днем +8…+10°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер южный до 14 м/с. Днем тепло до +9°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер южный до 14 м/с. Днем +7…+9°.

Температура воды в Черном море +4°…9°.

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