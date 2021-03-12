Крымчанку задержали после драки с персоналом в супермаркете

Крымчанку задержали и передали ее в правоохранительные органы Фото: Архив "КП"

В Крыму задержали жительницу Симферополя за избиение двух работников местного супермаркета, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по республике.

В магазине 34-летняя женщина сначала устроила громкий скандал, а потом ударила двоих работников супермаркета. После инцидента персонал решил подать сигнал тревоги, и на место оперативно приехали сотрудники Росгвардии.

Крымчанку задержали и передали ее в правоохранительные органы.

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