В Google объяснили, почему был ограничен доступ к фильму «Крым. Путь на Родину» на YouTube

Фото: скриншот с фильма «Крым. Путь на Родину»

Компания Google заблокировала просмотр фильма «Крым. Путь на Родину», выложенного на видеохостинг YouTube из-за того, что в кадрах есть сцены насилия.

- На видео было выставлено ограничение по возрасту в апреле 2020 года из-за содержащихся в нем сцен насилия - изображения застреленного человека, жертв с тяжелыми увечьями и человека в луже крови. Видео доступно к просмотру на YouTube, однако на него поставлено ограничение по возрасту, так как вышеперечисленные сцены с насилием делают его не подходящим к просмотру для некоторых пользователей, - сообщили ТАСС в пресс-службе компании Google.

Напомним, в пятницу стало известно, что видеохостинг наложил ограничения на доступ к фильму журналиста Андрея Кондрашова. В пояснениях говорится, что фильм содержит контент, который может напугать и шокировать пользователей. Однако контент доступен к просмотру, если нажать кнопку «Я понимаю и хочу продолжить».

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