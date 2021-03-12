Крымские власти готовятся встретить птичий грипп

В плане указано несколько категорий мер по недопущению распространения птичьего гриппа Фото: Архив "КП"

Власти Крыма утвердили план мероприятий для того, чтобы избежать массового заражения птичьим гриппом на территории полуострова. Соответствующий указ был опубликован на портале правительства республики.

- Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий по предупреждению заноса, распространения и ликвидации гриппа птиц на территории Республики Крым, – прописано в документе.

В плане указано несколько категорий мер по недопущению распространения птичьего гриппа при регистрации и обнаружении вируса и на случай введения карантина. В первой категории ветеринарные ведомства должны осуществлять постоянный контроль за работой птицеводческих хозяйств и следить за процессом утилизации отходов. При введении карантина в местах, где было обнаружено заражение гриппа, нужно будет полностью ограничить вывоз птицы.

Кроме того, Минздрав и Роспотребнадзор обеспечит мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ там, где уже были зарегистрированы вспышки заболеваемости птичьего гриппа.

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