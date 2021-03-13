В Крыму выявили еще 63 заболевших коронавирусом

38 человек сами обратились за медицинской помощью Фото: Александра Тимощенко

За последние сутки в Крыму зарегистрировали еще 63 новых случаев коронавируса, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Трое пациентов переносят болезнь без симптомов. А из общего количества заболевших 38 человек были выявлены при самостоятельном обращении за медицинской помощью, а 25 – среди контактов по ранее заболевшим.

- Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 36557 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением – 33509, - добавили в региональном Минздраве.

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