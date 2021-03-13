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Общество13 марта 2021 10:51

За последние сутки в Крыму коронавирус унес жизни 5 человек

Общее число летальных исходов составило 955
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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За последние сутки коронавирусом заболело 63 человека

Фото: Александра Тимощенко

Еще пятеро человек скончалось от коронавируса за последние сутки, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Таким образом, общее число жертв составило 955.

Напомним, на утро 13 марта на территории Крыма было зафиксировано 63 новых случаев заболевания COVID-19. Трое из них переносят болезнь без симптомов.

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