Севастополь возглавил топ самых криминальных районов России

На третьем месте оказалась Ленинградская область Фото: Архив "КП"

По итогам 2020 года Севастополь стал лидером по росту преступности среди российских городов, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Так, только за прошлый год показатель достиг 44 процентов. Это примерно 6 тысяч преступлений. На втором месте традиционно оказалась культурная столица – город Санкт-Петербург. Прирост преступности в этом городе составил 26,1 процента или 61,3 тысячу. Третье место заняла Ленинградская область – на 12,8 процента или на 27,4 тысячи.

Как сообщили в пресс-службе, есть и положительная динамика. В Чечне, Северной Осетии и Адыгее рост преступности, наоборот, снизился, а криминогенная ситуация по всей стране по итогам прошлого года осталась стабильной.

Напомним, в начале 2021 года «Комсомолка» выяснила, какой район крымской столицы оказался самым криминальным. По данным МВД по Крыму, первое место занял Киевский район.

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