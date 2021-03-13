Многие украинские офицеры увольняются и возвращаются в Крым

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Многие военные, которые уехали на Украину из Крыма и Донбасса, возвращаются обратно на полуостров, сообщил генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос.

Во время круглого стола «Крым и Донбасс: пути возвращения домой» он отметил, что киевские власти давно утратили доверие своего народа, поэтому многие военные, которые какое-то время жили на Украине, просто не нашли возможности существовать. Так, большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно на полуостров.

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