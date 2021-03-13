Крымского подростка посадят на 20 лет за сбыт наркотиков

Полицейские нашли у него 11 свертков с порошком Фото: Архив "КП"

В Симферополе полицейские задержали 18-летнего парня, у которого они нашли сверток с наркотиками, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

По информации ведомства, в мешочке у 18-летнего крымчанина находилость наркотическое вещество производное N-метилэфедрона. Он хранил наркотики для того, чтобы их перепродать. После проверки полицейские нашли у него еще 11 свертков с порошком, которые молодой человек прятал в тайниках на улицах Симферополя.

Теперь 18-летнему симферопольцу грозит до 20 лет лишения свободы по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

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