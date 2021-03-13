«Отгуляли»: В Алуште шторм пошалил с гигантскими буквами

Конструкцию едва не смыло в море. Фото: Алла Савина/Facebook

Набережную популярного курорта на Южном берегу Крыма украсили огромными буквами. Универсальное, на все случаи жизни «С праздником!», казалось бы, отличная задумка. Шторм-шалун протестировал конструкцию на прочность, в итоге вылез серьезный недочет: гигантские буквы установили слишком близко к Черному морю, поэтому их едва не смыло волной.

- Отгуляли, - такая надпись сопровождает фото «пляшущих» букв, которое появилось в соцсети.

Власти Алушты, чтобы уберечь поздравление и прочие декоративные элементы, украсившие набережную города к 8 марта, в спешном порядке убрали все конструкции в защищенное от непогоды место.

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