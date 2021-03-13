В Красногвардейском районе полицейские спасли семью в горящей квартире

Жители квартиры не пострадали Фото: Архив "КП"

Сотрудник полиции помог выбраться из горящей квартиры одной женщине и ее внуку. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, инцидент произошел в селе Марьяновка, что в Красногвардейском районе.

Все случилось вечером в пятницу, когда полицейские, которые оказались около одного из подъездов на улице Ленина, услышали крики и увидели дым. На четвертом этаже многоэтажки загорелась квартира, и пожилая женщина не могла покинуть лестничную площадку из-за сильного дыма. Вместе со своим внуком они провели в горящей квартире несколько минут, а после начали задыхаться.

Полицейским удалось вывести бабушку и ее внука на улицу, а прибывшие на место происшествия спасатели МЧС России потушили огонь. Жители квартиры не пострадали.

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