Весенняя погода разочарует крымчан со следующей недели

На выходных все еще будет тепло Фото: Архив "КП"

Долгожданное весеннее тепло недолго будет радовать крымчан. Как сообщила КП-Крым начальник гидрометцентра республики Татьяна Любецкая, со следующей недели на полуострове вновь ожидается похолодание.

На выходных столбики термометра повысятся до 15 градусов, а со следующей недели начнутся сильные дожди. По информации синоптика, со среды температура воздуха снова опустится. Средняя температура днем будет колебаться от 2 до 6 градусов, а ночью ожидается мороз.

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