Погода в Крыму на 14 марта: без осадков и тепло до + 14

Температура воды в Черном море +6°…9°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 марта на Крымском полуострове вполне комфортный выходной день.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 13 м/с. Температура воздуха днем +12...+14°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер юго-восточный до 17 м/с. Днем тепло до +13°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 13 м/с. Днем +9…+11°.

Температура воды в Черном море +6°…9°.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50