Вечером на трассе Красноперекопск – Симферополь произошло смертельное ДТП

Фото: Пресс-служба МВД

Сегодня, 13 марта, на трассе Красноперекопск – Симферополь произошло ДТП. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе регионального МВД, в результате аварии погиб водитель автомобяли «Славута».

Вечером в 19:15 водитель «Мазды» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Пежо». После этого продолжил движение по встречке, столкнулся в автомобиль «Славута» и выехал за пределы проезжей части.

- В результате ДТП водитель автомобиля Славута скончался на месте происшествия, водитель автомобиля мазда, водитель автомобиля Пежо и пассажир автомобиля Славута получили телесные повреждения, - уточнили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба МВД

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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