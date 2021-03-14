В Крыму за сутки подтверждено 62 случая коронавируса

За сутки 62 новых случая коронавируса Фото: "КП" Архив

За истекшие сутки в Крыму зарегистрировано 62 случая коронавирусной инфекции, в том числе 9 случаев с бессимптомным течением заболевания.

- Из общего количества заболевших 38 выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Лаборатории провели исследования на COVID-19 пробы 2826 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 55 человек, выздоровевших за весь период – 33 тысячи 564 человека.

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