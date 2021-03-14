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Экономика14 марта 2021 11:14

Минэк России поддержит запуск электробусов в Крыму

В этом году на полуострове произведут 100 электрокаров
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Крымские электрокары поедут далеко за пределы полуострова. Фото: Эльтавр

Минэкономразвития России поддержит производство и запуск электробусов в Крыму. В этом году в планах предприятия, выпускающего электрокары, изготовить 100 машин, которые востребованы за пределами полуострова.

- Благодаря налоговым стимулам нашеи Специальнои экономическои зоны в Крыму, их миниэлектробусы и электрогрузовички с полуострова скоро уедут в Белоруссию, Армению и Казахстан, - отметил в своем instagram глава Минэка Максим Решетников. - Особенно здорово, что 90% производства комплектующих удалось наи ти в регионе.

В планах производителя ежегодно наращивать объемы выпуска в два раза. Минэк хочет апробировать запуск экологичного транспорта в Крыму и по результатам распространить электрокары на другие туристические регионы.

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Транспорт в Крыму