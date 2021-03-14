Схватила со стола нож и ударила в живот: Жертвой семейного насилия стал 33-летний крымчанин

Мужчина получил ранение в живот в ссоре с любимой Фото: "КП" Архив

Симферопольские полицейские расследуют дело о семейном насилии, жертвой которого стал 33-летний мужчина. Он получил ранение в живот кухонным ножом во время ссоры со свей сожительницей.

По информации пресс-службы МВД РК, о раненном пациенте полицейским сообщили медики. Выехав по адресу вызова «скорой», сотрудники полиции задержали 33-летнюю сожительницу потерпевшего.

- Подозреваемая чистосердечно призналась в совершении преступления, - отметили в МВД. - С ее слов, они вместе с сожителем на кухне распивали спиртные напитки. При неожиданно возникшем конфликте женщина схватила со стола кухонный нож и нанесла мужчине удар в живот.

Женщину задержали и возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия. Наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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