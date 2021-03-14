МВД проводит проверку обстоятельств смертельной аварии на трассе Красноперекопск – Симферополь

За рулем автомобиля, спровоцировавшего аварию, был сотрудник полиции Фото: "КП" Архив

МВД по Республике Крым проводит проверку обстоятельств смертельной аварии, которая произошла накануне вечером на трассе Красноперекопск – Симферополь. По данным правоохранителей, за рулем выехавшей на встречную «Мазды» находился сотрудник полиции.

- Установлено, что за рулем «Мазды» находился сотрудник МО МВД России «Красноперекопскии », который передвигался на личном автомобиле во внеслужебное время, - сообщили в пресс-службе МВД.

«Мазда» после касательного столкновения с «Пежо» влетела в лоб автомобилю «Славута». По некоторой информации им управлял священнослужитель. В результате ДТП водитель автомобиля «Славута» скончался на месте происшествия. Водители автомобилей «Мазда» и «Пежо», а также пассажир «Славуты» получили телесные повреждения.

Если вина сотрудника полиции будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности.

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