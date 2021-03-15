Погода в Крыму на 15 марта: без осадков и тепло до + 17

На полуостров пришла настоящая весна. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

15 марта на Крымском полуострове, если верить прогнозам синоптиков, опасные метеорологические явления не ожидаются.

- В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем +14...+16°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный до 14 м/с. Днем тепло до +17°.

На южном берегу Крыма переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный до 17 м/с. Днем +12…+14°.

Температура воды в Черном море +6°…9°.

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