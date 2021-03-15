В Крыму относительно Краснодарского края на 25% подорожала аренда жилья для туристов

В Крыму дороже снимать жилье для отдыха, чем в Краснодарском крае. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья для отдыха TVIL.RU подсчитали среднюю стоимость размещения на летние месяцы в Крыму и Краснодарском крае, если сравнивать с летом 2019 и 2020 годов.

Аналитики пришли к выводу, что топ-10 популярных курортов Крыма и Краснодарского края особо не изменился: Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Сочи, Судак, Севастополь, Анапа, Алупка, и Геленджик.

Но вот цена размещения в Крыму, по сравнению с Краснодарским краем, выросла на 25%, в 2020 году эта разница составляла 18%.

Топ-10 популярных городов на лето 2021 года (средняя стоимость суток размещения в 2021 году, в рублях)

Ялта, 4015

Евпатория, 3052

Феодосия, 2933

Алушта, 3458

Сочи, 2754

Судак, 2883

Севастополь, 3476

Анапа, 2438

Алупка, 3228

Геленджик, 2763

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