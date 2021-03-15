В Симферополе около Салгира высадили новые деревья

Местные жители были обеспокоены вырубкой деревьев Фото: архив "КП"

На набережной реки Салгир начали высаживать новые деревья, сообщают жители столицы в соцсетях.

- Посмотрите, как активно засаживают нашу набережную, скоро там будет красотища, - пишут очевидцы.

Напомним, жители города раньше замечали массовые вырубки деревьев в русле реки Салгир. Чаще всего это происходило между улицами Толстого и Павленко в Гагаринском парке.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50