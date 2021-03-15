На въезде в Крым задержали мошенника, который представлялся Русланом Бальбеком

Руслан Бальбек. Фото: Государственная Дума / Facebook

На границе Крыма с Украиной задержали мужчину, который в течение года выманивал деньги у предпринимателей и обычных граждан, представляясь депутатом Госдумы РФ Русланом Бальбеком.

Как сообщил сам Руслан Бальбек, злоумышленник на протяжении 2020 года обращался преимущественно к бизнесменам от его имени и просил деньги на «благие цели».

- Одним говорил, что это для моей семьи, другим - что на благотворительность, третьим – что на важные проекты. Но в итоге обманывал всех. Он действовал с территории Украины, задержали его при въезде на полуостров. А в Крыму ему помогали сообщники, - написал Бальбек на своей странице в Facebook.

Помимо этого, злоумышленник рассылал поддельные бланки приемной Бальбека, заверенные подписью депутата.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество).

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