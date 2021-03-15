За последние сутки коронавирус нашли у 57 человек

43 человека выявлены при обращении за медицинской помощью Фото: Архив "КП"

За последние сутки в Крыму зарегистрировали 57 случаев коронавируса, из них двое пациентов переносят болезнь без симптомов, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Из общего количества заболевших 43 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - отметил Аксенов.

Также на коронавирусную инфекцию в крымских лабораториях обследовано 2137 человек. Количество выздоровевших за последние сутки составляет 6 человек, выздоровевших за весь период - 33 570 человек.

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