Число жертв от коронавируса в Крыму превысило тысячу

За последние сутки скончалось двое человек Фото: Архив "КП"

Число летальных исходов от коронавируса превысило одну тысячу. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, общее количество составило 1001 случай.

За последние сутки от коронавируса скончалось еще два человека. Также за последние сутки вирус подтвердили у 57 человек. Двое из них переносят болезнь без симптомов.

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