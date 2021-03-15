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Общество15 марта 2021 11:21

Число жертв от коронавируса в Крыму превысило тысячу

Общее количество достигло отметки 1001
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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За последние сутки скончалось двое человек

Фото: Архив "КП"

Число летальных исходов от коронавируса превысило одну тысячу. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, общее количество составило 1001 случай.

За последние сутки от коронавируса скончалось еще два человека. Также за последние сутки вирус подтвердили у 57 человек. Двое из них переносят болезнь без симптомов.

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