В общественном транспорте Крыма 40% поездок - льготные

Фото: Архив "КП"

В общественном транспорте Крыма в первые две недели марта совершили полтора миллиона бесплатных поездок при помощи льготных банковских карт (около 40% от общего количества платежей). Такие данные приводит крымский банк РНКБ.

По данным финучреждения, больше 260 тысяч жителей Крыма уже назначили свои банковские карты льготными и активно их используют при оплате проезда в транспорте.

Кроме того, в целом выросло количество платежей по картам - в феврале было около 270 тысяч транзакций в день, учитывая и бесплатные поездки, в марте же – 320 тысяч.

Выросло и количество платежей по детским банковским картам. Ежедневно около 11,5 тысяч поездок оплачивается такими картами (60% транзакций было выполнено с помощью льготных карт).

- Мы напоминаем всем крымчанам, что безналичная оплата в транспорте - это выгодно, удобно и безопасно! Срок льготного проезда для детей специально был продлен до 1 апреля, чтобы родители успели оформить детские карты для безналичной оплаты, - отметил вице-премьер-министр Республики Крым Евгений Кабанов.

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