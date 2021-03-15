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Общество15 марта 2021 11:40

Авария на насосной станции и утечка в водоводе: Как Симферополь пережил выходные

Жильцы верхниъ этажей многоэтажек по-прежнему сидят без воды
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Несколько аварий произошли на сетях Симферополя. Фото: пресс-служба Совмина РК

В минувшие выходные на водопроводных сетях Симферополя произошло несколько аварий, из-за которых водоснабжение было ограничено.

- Вчечра произошла авария на насосной станции «Белое», в связи с чем давление в сетях было снижено, - сообщил и.о. главы администрации Симферополя Валентин Демидов. -

На Героев Сталинграда нашли утечку, из-за которой вода не доходит до верхних этажей.

Аварийные бригады ГУП «Вода Крыма» устраняют неполадки, все работы планируют завершить сегодня.

Напомним, сегодня должен состоятся пробный запуск воды по Бештерек-Зуйскому водоводу. Из села Донское вода по 19-километровой трубе придет на насосную станцию «Белое».

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ЖКХ в Крыму