Авария на насосной станции и утечка в водоводе: Как Симферополь пережил выходные

Несколько аварий произошли на сетях Симферополя. Фото: пресс-служба Совмина РК

В минувшие выходные на водопроводных сетях Симферополя произошло несколько аварий, из-за которых водоснабжение было ограничено.

- Вчечра произошла авария на насосной станции «Белое», в связи с чем давление в сетях было снижено, - сообщил и.о. главы администрации Симферополя Валентин Демидов. -

На Героев Сталинграда нашли утечку, из-за которой вода не доходит до верхних этажей.

Аварийные бригады ГУП «Вода Крыма» устраняют неполадки, все работы планируют завершить сегодня.

Напомним, сегодня должен состоятся пробный запуск воды по Бештерек-Зуйскому водоводу. Из села Донское вода по 19-километровой трубе придет на насосную станцию «Белое».

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