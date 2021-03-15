Горные источники стали давать Ялте в 3 раза меньше воды

Горняе источники постепенно засыпают к лету Фото: Архив "КП"

Ялта стала получать из горны источников в три раза меньше воды. Если прежде они давали более 50 тысяч кубометров ежесуточно, то сейчас всего лишь16,5 тысяч.

- Раньше нам помогали горные источники, - отметила на штабе по водоснабжению глава администрации Ялты Янина Павленко. - Но сейчас Хаста-Баш дает 7 тысяч кубов в сутки, Массандровский водопад - 5,6 тысяч кубометров, Уч-Кош - 2,9 тысячи. Еще 1 тысяча кубометров поступает из озера Могаби. Конечно, ялтинцы сразу ощутили недостаток воды мы сноса вернулись к графику подачи.

Недостающий объем в 32 тысячи кубометров поступает из водохранилищ, суммарные запасы которых составляют всего 9,6 миллионов кубометров, из которых только 7,2 миллиона подлежат использованию. Приток в Загорское и Счастливенское водохранилища за неделю составил 398 тысяч кубометров воды.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50