Полиция накрыла в Симферополе нелегальный бар

Бар работал без лицензии. Фото: МВД по РК.

В центре Симферополя появился нелегальный бар. Открыл его 59-летний местный житель, а когда к мужчине пришла полиция, он попытался откупиться.

Как сообщили в пресс-службе крымского главка МВД, хозяин бара предложил сотруднику полиции 50 тысяч рублей, чтобы против него не началась проверка. Полицейский от взятки отказался и даже задокументировал факт ее передачи.

Как сообщает «Крымское информационное агентство», материалы, собранные оперативниками, переданы в следственные органы.

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