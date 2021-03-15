Администрация Ялты наглядно продемонстрирует полноту водохранилищ

Счастливенское водохранилище заполнено меньше, чем на половину Фото: Архив "КП"

Администрация Ялты подготовит фото и видеоматериалы о запасах водохранилищ Южного берега Крыма. В социальных сетях нагнетаются слухи, что воды для региона достаточно, а весь дефицит создан искусственно для лоббирования строительства опреснительной станции.

- Сегодня действительно муссируется информация, что вода в водохранилищах есть, - отметила на штабе по водоснабжению глава администрации Ялты Янина Павленко. - Поэтому мы сделаем цикл передач, выложим в соцсети информацию, фотографии и видео о том, какова действительно на сегодня ситуация с наполнением водохранилищ.

В настоящий момент запас Загорского водохранилища составляет 4 миллиона 731 тысячу кубометров воды, Счастливенского — 4 миллиона 893 тысячи кубометров. Из них полезный объем, который можно подать потребителям, составляет 7 миллионов 224 тысячи кубов.

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